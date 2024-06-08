Россию временно исключили из Международной федерации шахмат

Временное отстранение РФ связано с тем, что федерация имела контакты с находящимися под санкциями лицами, организовывала шахматные турниры на оккупированных территориях Украины, а также не придерживалась политического нейтралитета.

По решению комиссии ФИДЕ, членство Федерации шахмат России будет длиться 2 года, но может быть пересмотрено, если в течение следующих двух месяцев организация полностью сменит свое руководство и прекратит деятельность на оккупированных территориях Украины.

Теперь Федерация шахмат России не имеет права участвовать в мероприятиях, организуемых ФИДЕ, но это не влияет на игроков, тренеров, арбитров и клубов, представляющих Федерацию шахмат России.

Комиссия по вопросам этики ФИДЕ также объявила выговор президенту своей организации Аркадию Дворковичу.