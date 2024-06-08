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Россию временно исключили из Международной федерации шахмат

Лозанна, Суббота 08 июня 2024 16:56
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Россию временно исключили из Международной федерации шахмат Фото: Международная федерация шахмат временно исключила РФ (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международная федерация шахмат временно постановила членство Федерации шахмат России. Однако это не повлияет на возможность российских шахматистов участвовать в турнирах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Временное отстранение РФ связано с тем, что федерация имела контакты с находящимися под санкциями лицами, организовывала шахматные турниры на оккупированных территориях Украины, а также не придерживалась политического нейтралитета.

По решению комиссии ФИДЕ, членство Федерации шахмат России будет длиться 2 года, но может быть пересмотрено, если в течение следующих двух месяцев организация полностью сменит свое руководство и прекратит деятельность на оккупированных территориях Украины.

Теперь Федерация шахмат России не имеет права участвовать в мероприятиях, организуемых ФИДЕ, но это не влияет на игроков, тренеров, арбитров и клубов, представляющих Федерацию шахмат России.

Комиссия по вопросам этики ФИДЕ также объявила выговор президенту своей организации Аркадию Дворковичу.

Напомним, ранее итальянская теннисистка уверенно обыграла нейтральную спортсменку из РФ на пути в финал Открытого чемпионата Франции.

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