Росію та Китай масово залишають доларові мільйонери, - дослідження

За даними рейтингу, на першому місці по еміграції мільйонерів посідає Китай. Минулого року країну залишили 10 800 багатих громадян. Очікується, що цього року відтік буде 13 500 мільйонерів. Як зазначають у дослідженні, для Китаю такий відтік є критичним у міру уповільнення зростання китайської економіки.

На другому місці по еміграції мільйонерів знаходиться Індія. У 2022 році країну залишили 7500 мільйонерів, цього року відтік прогнозується на рівні 6500 осіб. Однак така тенденція не викликає занепокоєння, через те, що у країні кількість нових мільйонерів зростає швидше, ніж кількість багатих емігрантів.

У Росії цього року відтік прогнозується на рівні в 3000 доларових мільйонерів

Як зазначається, найбільш привабливими для мільйонерів залишаються Австралія (+3800 у 2022 році та +5200 у 2023 році), ОАЕ (+5200 та +4500 відповідно), та Сінгапур (+2900 та +3200).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 1 травня 2023 року в 65 банках України зберігалося 947,5 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 586,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 337,8 млрд гривень.

Депозити у банках

Нагадаємо, Національний банк України запровадив додаткові заходи для посилення конкуренції банків за термінові депозити населення та підвищення ставок.

Така прибутковість дозволяє захистити заощадження від інфляційного знецінення. За прогнозом НБУ, поточного року інфляція сповільниться до 15%, а наступного - нижче за 10%.

Зазначимо, станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5192 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 144.

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