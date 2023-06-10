Рейтинг банків: де українці зберігають свої гроші

Станом на 1 травня 2023 року в 65 банках зберігалося 947,5 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 586,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 337,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 168,8 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 55,4 млрд гривень та приватний Універсал Банк - 52,6 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) – 43,3 млрд гривень.

Депозити у банках

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за термінові депозити населення та підвищення ставок.

Заходи Національного банку України призвели до того, що більшість банків пропонують ставки за вкладами у гривні від 3-х місяців на рівні 15-20% річних.

Така прибутковість дозволяє захистити заощадження від інфляційного знецінення. За прогнозом НБУ, поточного року інфляція сповільниться до 15%, а наступного - нижче за 10%.