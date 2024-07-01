Росію не обрали до одного з головних органів ООН

За його словами, сьогодні відбувся 26-й тур голосування, в якому Росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР.

"Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародні злочинці небажані в міжнародних органах", - йдеться у дописі.

Що таке ЕКОСОР

Економічна і соціальна рада ООН - головний орган з координації економічної діяльності ООН та пов’язаних з організацією спеціалізованих установ.

На ЕКОСОР припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів і персоналу ООН.

Рада складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном на 3 роки, щорічно по 18 членів.

Основні повноваження: