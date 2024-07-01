Россию не избрали в один из главных органов ООН

По его словам, сегодня состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избрана в ЭКОСОР.

"Это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может биться сколько угодно, но результат останется неизменным: международные преступники нежелательны в международных органах", - говорится в сообщении.

Что такое ЭКОСОР

Экономический и социальный совет ООН – главный орган по координации экономической деятельности ООН и связанных с организацией специализированных учреждений.

На ЭКОСОС приходится около 70 % всех бюджетных ресурсов и персонала ООН.

Совет состоит из 54 стран-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН сроком на 3 года, ежегодно по 18 членов.

Основные полномочия: