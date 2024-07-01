RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россию не избрали в один из главных органов ООН

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОР) – один из шести главных органов организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в соцсети X.

По его словам, сегодня состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избрана в ЭКОСОР.

"Это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может биться сколько угодно, но результат останется неизменным: международные преступники нежелательны в международных органах", - говорится в сообщении.

Что такое ЭКОСОР

Экономический и социальный совет ООН – главный орган по координации экономической деятельности ООН и связанных с организацией специализированных учреждений.

На ЭКОСОС приходится около 70 % всех бюджетных ресурсов и персонала ООН.

Совет состоит из 54 стран-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН сроком на 3 года, ежегодно по 18 членов.

Основные полномочия:

  • обсуждать международные экономические и социальные проблемы и разрабатывать рекомендации по их преодолению;
  • поощрять государства к соблюдению прав человека и основных свобод;
  • разрабатывать для представления Генассамблее проекты конвенций по вопросам, входящим в ее компетенцию;
  • согласовывать деятельность специализированных учреждений посредством консультаций с ними и предоставления рекомендаций;
  • консультировать соответствующие неправительственные организации по вопросам, входящим в ее компетенцию.

 

Напомним, сегодня Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) попросил Россию прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем, поскольку это ставит под угрозу управление воздушным движением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаООНРоссийская Федерация