Россию не избрали в один из главных органов ООН
Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОР) – один из шести главных органов организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в соцсети X.
По его словам, сегодня состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избрана в ЭКОСОР.
"Это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может биться сколько угодно, но результат останется неизменным: международные преступники нежелательны в международных органах", - говорится в сообщении.
Что такое ЭКОСОР
Экономический и социальный совет ООН – главный орган по координации экономической деятельности ООН и связанных с организацией специализированных учреждений.
На ЭКОСОС приходится около 70 % всех бюджетных ресурсов и персонала ООН.
Совет состоит из 54 стран-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН сроком на 3 года, ежегодно по 18 членов.
Основные полномочия:
- обсуждать международные экономические и социальные проблемы и разрабатывать рекомендации по их преодолению;
- поощрять государства к соблюдению прав человека и основных свобод;
- разрабатывать для представления Генассамблее проекты конвенций по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- согласовывать деятельность специализированных учреждений посредством консультаций с ними и предоставления рекомендаций;
- консультировать соответствующие неправительственные организации по вопросам, входящим в ее компетенцию.
Напомним, сегодня Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) попросил Россию прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем, поскольку это ставит под угрозу управление воздушным движением.
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