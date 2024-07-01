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Россию не избрали в один из главных органов ООН

Понедельник 01 июля 2024 23:49
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Россию не избрали в один из главных органов ООН Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОР) – один из шести главных органов организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в соцсети X.

По его словам, сегодня состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избрана в ЭКОСОР.

"Это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может биться сколько угодно, но результат останется неизменным: международные преступники нежелательны в международных органах", - говорится в сообщении.

Что такое ЭКОСОР

Экономический и социальный совет ООН – главный орган по координации экономической деятельности ООН и связанных с организацией специализированных учреждений.

На ЭКОСОС приходится около 70 % всех бюджетных ресурсов и персонала ООН.

Совет состоит из 54 стран-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН сроком на 3 года, ежегодно по 18 членов.

Основные полномочия:

  • обсуждать международные экономические и социальные проблемы и разрабатывать рекомендации по их преодолению;
  • поощрять государства к соблюдению прав человека и основных свобод;
  • разрабатывать для представления Генассамблее проекты конвенций по вопросам, входящим в ее компетенцию;
  • согласовывать деятельность специализированных учреждений посредством консультаций с ними и предоставления рекомендаций;
  • консультировать соответствующие неправительственные организации по вопросам, входящим в ее компетенцию.

Напомним, сегодня Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) попросил Россию прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем, поскольку это ставит под угрозу управление воздушным движением.

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Дмитрий Кулеба ООН Российская Федерация
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