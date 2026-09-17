Росію накрила друга хвиля паливної кризи: ціни на бензин оновили рекорди

За даними аналітиків, друга хвиля паливної кризи розпочалася після тимчасового послаблення на початку серпня. До 14 вересня середня ціна по країні-агресорці на бензин марки АІ-92 зросла до 74,60 руб. за літр. Під час першої хвилі ціна піднімалася до 73,85 руб., після чого знижувалася до 72,17 руб.

Схожу траєкторію пройшла вартість бензину АІ-95. Після зростання під час першої хвилі до 79,94 руб. та подальшого зниження до 78,21 руб., до 14 вересня середня ціна досягла 80,78 руб. за літр.

Загалом з початку року до середини вересня АІ-92 подорожчав на 21,4%, а АІ-95 - на 21%. Для порівняння, торік за аналогічний період зростання становило лише 8% та 7,7% відповідно.

Інша динаміка спостерігається щодо дизельного пального. Станом на 14 вересня воно коштувало в середньому 88,05 руб. за літр, що на 5,49 руб. (на 5,9%) дешевше за пік першої хвилі 20 липня, коли ціна сягала 93,54 руб.

Регіони з найбільшим зростанням та дефіцит

Найсильніше за останні чотири тижні ціни зросли в таких регіонах:

Дагестан: АІ-92 здорожчав на 33,6%, АІ-95 - на 35,6%;

Тюменська область: АІ-92 - на 19,6%, АІ-95 - на 29,9%;

Інгушетія: АІ-92 - на 17,9%, АІ-95 - на 18%.

Одним із головних центрів нової паливної кризи став Санкт-Петербург, який зіткнувся із найсерйознішим дефіцитом. Станом на 14 вересня бензин АІ-92 був доступний лише на кожній четвертій АЗС міста, а АІ-95 - трохи більше ніж на кожній п'ятій.

Доступність пального виявилася навіть нижчою, ніж на піку першої хвилі на початку липня, коли АІ-95 можна було знайти на 20% автозаправок, а АІ-92 - приблизно на третині АЗС.