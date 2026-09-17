Росію накрила друга хвиля паливної кризи: ціни на бензин оновили рекорди

У Росії розпочалася друга хвиля паливної кризи, внаслідок якої середні ціни на бензин АІ-92 та АІ-95 оновили рекордні максимуми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Агентство Новости".
За даними аналітиків, друга хвиля паливної кризи розпочалася після тимчасового послаблення на початку серпня. До 14 вересня середня ціна по країні-агресорці на бензин марки АІ-92 зросла до 74,60 руб. за літр. Під час першої хвилі ціна піднімалася до 73,85 руб., після чого знижувалася до 72,17 руб.
Схожу траєкторію пройшла вартість бензину АІ-95. Після зростання під час першої хвилі до 79,94 руб. та подальшого зниження до 78,21 руб., до 14 вересня середня ціна досягла 80,78 руб. за літр.
Загалом з початку року до середини вересня АІ-92 подорожчав на 21,4%, а АІ-95 - на 21%. Для порівняння, торік за аналогічний період зростання становило лише 8% та 7,7% відповідно.
Інша динаміка спостерігається щодо дизельного пального. Станом на 14 вересня воно коштувало в середньому 88,05 руб. за літр, що на 5,49 руб. (на 5,9%) дешевше за пік першої хвилі 20 липня, коли ціна сягала 93,54 руб.
Найсильніше за останні чотири тижні ціни зросли в таких регіонах:
Одним із головних центрів нової паливної кризи став Санкт-Петербург, який зіткнувся із найсерйознішим дефіцитом. Станом на 14 вересня бензин АІ-92 був доступний лише на кожній четвертій АЗС міста, а АІ-95 - трохи більше ніж на кожній п'ятій.
Доступність пального виявилася навіть нижчою, ніж на піку першої хвилі на початку липня, коли АІ-95 можна було знайти на 20% автозаправок, а АІ-92 - приблизно на третині АЗС.
Нагадаємо, у Ленінградській області країни-агресорки запровадили єдиний ліміт на продаж пального на АЗС. Водіям відпускатимуть не більше 30 літрів за одну заправку.
РБК-Україна також писало, що нафтопереробка на Сизранському та Саратовському НПЗ у Росії зупинилася. Кілька днів тому вони зазнали ударів України.