Россию накрыла вторая волна топливного кризиса: цены на бензин обновили рекорды

В России началась вторая волна топливного кризиса, в результате которого средние цены на бензин АИ-92 и АИ-95 обновили рекордные максимумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Агентство Новости".
По данным аналитиков, вторая волна топливного кризиса началась после временного ослабления в начале августа. К 14 сентября средняя цена по стране-агрессору на бензин марки АИ-92 выросла до 74,60 руб. за литр. Во время первой волны стоимость поднималась до 73,85 руб., после этого снижалась до 72,17 руб.
Похожую траекторию прошла стоимость бензина АИ-95. После роста во время первой волны до 79,94 руб. и последующего снижения до 78,21 руб., к 14 сентября средняя цена достигла 80,78 руб. за литр.
В целом с начала года по середину сентября АИ-92 подорожал на 21,4%, а АИ-95 - на 21%. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период рост составил всего 8% и 7,7% соответственно.
Другая динамика наблюдается в отношении дизельного топлива. По состоянию на 14 сентября оно обошлось в среднем 88,05 руб. за литр, что на 5,49 руб. (на 5,9%) дешевле пика первой волны 20 июля, когда цена достигала 93,54 руб.
Сильнее всего за последние четыре недели цены выросли в следующих регионах:
Одним из главных центров нового топливного кризиса стал Санкт-Петербург, который столкнулся с самым серьезным дефицитом. По состоянию на 14 сентября бензин АИ-92 был доступен только на каждой четвертой АЗС города, а АИ-95 - чуть больше, чем на каждой пятой.
Доступность топлива оказалась даже ниже, чем на пике первой волны в начале июля, когда АИ-95 можно было найти на 20% автозаправок, а АИ-92 - примерно на трети АЗС.
Напомним, в Ленинградской области страны-агрессора ввели единый лимит на продажу топлива на АЗС. Водителям будут отпускать не больше 30 литров за одну заправку.
РБК-Украина также писало, что нефтепереработка на Сызранском и Саратовском НПЗ в России остановилась. Несколько дней назад они подверглись ударам Украины.