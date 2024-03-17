Россию атаковали беспилотники: известно о шести регионах
В шести российских регионах ночью 17 марта пролетали беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза, Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши, Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина, Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.
В Белгородской области пролетали четыре дрона. По словам губернатора Вячеслава Гладкого, повреждены линия электропередач и газоснабжения.
"В Белгородском районе атака с помощью четырех беспилотников, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов", - заявил Гладков.
В Брянской области силы ПВО, якобы, сбили ракету С-200.
"Предпринята попытка совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - заявил Богомаз.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об, якобы, уничтожении одного беспилотника.
"Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа", - заявил Шапша.
В Краснодарском крае спасатели заявили об "сбитии" нескольких беспилотников. В результате падения одного из них произошел пожар на НПЗ.
Губернатор области Вениамин Кондратьев комментариев не давал.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об, якобы, сбитии дронов на подлетах в Москву. Два дрона "сбили" в Домодедово.
"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", - заявил Собянин.
По одному беспилотнику "сбили" в Раменском и Ступинском городских округах.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву", - написал Собянин.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об, якобы, сбитии дрона на подлете к Каменску.
"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются", - сообщил Голубев.
Атака беспилотников в России
Ранее мы сообщали, что беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ. В результате возник пожар.
Днем ранее беспилотники якобы сбивали в Курске. Жители города слышали взрывы, власти заявили об якобы работе ПВО.
Рано утром 13 марта беспилотники атаковали нефтезавод в Рязани. Возник пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.