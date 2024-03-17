Россию атаковали беспилотники: известно о шести регионах

Об этом сообщает РБК-Украина .

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза, Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши, Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина, Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В Белгородской области пролетали четыре дрона. По словам губернатора Вячеслава Гладкого, повреждены линия электропередач и газоснабжения.

"В Белгородском районе атака с помощью четырех беспилотников, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов", - заявил Гладков.

В Брянской области силы ПВО, якобы, сбили ракету С-200.

"Предпринята попытка совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - заявил Богомаз.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об, якобы, уничтожении одного беспилотника.

"Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа", - заявил Шапша.

В Краснодарском крае спасатели заявили об "сбитии" нескольких беспилотников. В результате падения одного из них произошел пожар на НПЗ.

Губернатор области Вениамин Кондратьев комментариев не давал.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об, якобы, сбитии дронов на подлетах в Москву. Два дрона "сбили" в Домодедово.

"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", - заявил Собянин.

По одному беспилотнику "сбили" в Раменском и Ступинском городских округах.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву", - написал Собянин.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об, якобы, сбитии дрона на подлете к Каменску.

"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются", - сообщил Голубев.

Атака беспилотников в России

Ранее мы сообщали, что беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ. В результате возник пожар.

Днем ранее беспилотники якобы сбивали в Курске. Жители города слышали взрывы, власти заявили об якобы работе ПВО.

Рано утром 13 марта беспилотники атаковали нефтезавод в Рязани. Возник пожар.