Російську розвідку звинуватили у значному зростанні кіберзлочинів у Німеччині

Російські кібератаки на Німеччину

Російські хакери на постійній основі намагаються нашкодити різним західним країнам, зокрема й Німеччині. Особливо це посилилося з того моменту, коли Берлін почав допомагати Києву.

Нещодавно РФ знову завдала кіберудару по Німеччині, після чого МЗС країни викликало "на килим" російського посла.

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