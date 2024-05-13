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Російську розвідку звинуватили у значному зростанні кіберзлочинів у Німеччині

Архівне фото: міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фазер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кіберзлочинність, яку вчиняють іноземні злочинці, зросла в Німеччині 2023 року. Вона збільшилася на 20%.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фазер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Рівень загроз у сфері кібербезпеки залишається високим", - заявила Фазер.

Кількість кіберзлочинів, скоєних іноземними суб'єктами, постійно зростала відтоді, як влада Німеччини почала підраховувати ці цифри 2020 року. У 2022 році зростання становило 8%.

Глава МВС Німеччини заявила, що відповідальність за напади несе російська військова розвідка. 

"Російський режим нас не залякає. Ми продовжимо робити все, щоб захистити нашу демократію від кібердій Росії, і продовжимо підтримувати Україну", - додала чиновниця.

Російські кібератаки на Німеччину

Російські хакери на постійній основі намагаються нашкодити різним західним країнам, зокрема й Німеччині. Особливо це посилилося з того моменту, коли Берлін почав допомагати Києву.

Нещодавно РФ знову завдала кіберудару по Німеччині, після чого МЗС країни викликало "на килим" російського посла.

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