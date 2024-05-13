Российскую разведку обвинили в значительном росте киберпреступлений в Германии

Киберпреступность, которую совершают иностранные преступники, выросла в Германии в 2023 году. Она увеличилась на 20%.
Об этом заявил министр внутренних дел Германии Нанси Фазер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Уровень угроз в сфере кибербезопасности остается высоким", - заявила Фазер.
Количество киберпреступлений, совершенных иностранными субъектами, постоянно росло с тех пор, как власти Германии начали подсчитывать эти цифры в 2020 году. В 2022 году рост составил 8%.
Глава МВД Германии заявила, что ответственность за нападения несет российская военная разведка.
"Российский режим нас не запугает. Мы продолжим делать все, чтобы защитить нашу демократию от кибердействий России, и продолжим поддерживать Украину", - добавила чиновница.
Российские хакеры на постоянной основе пытаются навредить различным западным странам, в том числе и Германии. Особенно это усилилось с того момента, когда Берлин начал помогать Киеву.
Недавно РФ снова нанесла киберудар по Германии, после чего МИД страны вызвал "на ковер" российского посла.
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