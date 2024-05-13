Российскую разведку обвинили в значительном росте киберпреступлений в Германии

"Уровень угроз в сфере кибербезопасности остается высоким", - заявила Фазер.

Количество киберпреступлений, совершенных иностранными субъектами, постоянно росло с тех пор, как власти Германии начали подсчитывать эти цифры в 2020 году. В 2022 году рост составил 8%.

Глава МВД Германии заявила, что ответственность за нападения несет российская военная разведка.

"Российский режим нас не запугает. Мы продолжим делать все, чтобы защитить нашу демократию от кибердействий России, и продолжим поддерживать Украину", - добавила чиновница.