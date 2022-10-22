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Російську крилату ракету у Київській області збили з ПЗРК Stinger (фото)

Фото: Російську крилату ракету у Київській області збили з ПЗРК Stinger (t.me/ukr_sof)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 22 жовтня, український військовий з ПЗРК Stinger збив російську крилату ракету у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Російську крилату ракету збили воїни Руху опору ССО України на півночі Київщини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від ССО, під час бойвого чергування один із підрозділів отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками з району міста Борисоглебськ.

"Під час моніторингу повітряного простору оператори ССО помітили ціль, що рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України", - повідомили військові.

Військовий пострілом з ПЗРК Stinger збив ворожу ракету, після чого вона впала на землю.

Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, що під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.

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