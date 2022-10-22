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Российскую крылатую ракету в Киевской области сбили с ПЗРК Stinger (фото)

Фото: Российскую крылатую ракету в Киевской области сбили с ПЗРК Stinger (t.me/rus_sof)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 22 октября, украинский военный из ПЗРК Stinger сбил российскую крылатую ракету в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Российскую крылатую ракету сбили воины Движения сопротивления ССО Украины на севере Киевщины", - говорится в сообщении.

По информации от ССО, во время боевого дежурства одно из подразделений получило сигнал о ракетном пуске, осуществленном российскими самолетами из района города Борисоглебск.

"Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, которая двигалась на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины", - сообщили военные.

Военный выстрелом из ПЗРК Stinger сбил вражескую ракету, после чего она упала на землю.

Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

Напомним, что под удар попали, в частности, западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен, а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.

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