Российскую крылатую ракету в Киевской области сбили с ПЗРК Stinger (фото)

"Российскую крылатую ракету сбили воины Движения сопротивления ССО Украины на севере Киевщины", - говорится в сообщении.

По информации от ССО, во время боевого дежурства одно из подразделений получило сигнал о ракетном пуске, осуществленном российскими самолетами из района города Борисоглебск.

"Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, которая двигалась на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины", - сообщили военные.

Военный выстрелом из ПЗРК Stinger сбил вражескую ракету, после чего она упала на землю.