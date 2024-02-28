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З російської частини МКС продовжує витікати повітря і ситуація стала гіршою, - NASA

Середа 28 лютого 2024 20:15
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З російської частини МКС продовжує витікати повітря і ситуація стала гіршою, - NASA Фото: витік повітря на російському сегменті МКС збільшився вдвічі (nasa.gov)
Автор: Тетяна Степанова

Витік повітря на російському сегменті Міжнародної космічної станції (МКС) збільшився вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника програми NASA на МКС Джоеля Монтальбано під час брифінгу, присвяченого новій місії на МКС Crew-8

"У хвостовій частині МКС ми спостерігаємо невеликий витік. Ми бачили, що витік збільшився приблизно за тиждень до останнього запуску "Прогресу" (російський космічний корабель - ред.) та його стикуванням зі станцією", - сказав Монтальбано.

Він зазначив, що NASA працює з російськими колегами з приводу наступних кроків, але "зараз це серйозно не впливає на безпеку екіпажу".

За словами Монтальбано, повітря в перехідній камері російського модуля "Зоря" почало виходити вдвічі швидше.

Витоки на російському модулі МКС

Нагадаємо, у 2020 році у російському модулі "Зоря" було виявлено тріщину розміром 4 сантиметрів. Після того як її ізолювали - швидкість падіння тиску на МКС зменшилась, втім витік продовжувався.

У січні 2022 року повідомлялося, що NASA й астронавти "Роскомосу" працюють над усуненням витоку повітря в модулі "Зоря". Агенція допускає повну його ізоляцію.

На початку 2023 року на російському кораблі "Прогрес", що приєднаний до Міжнародної космічної станції двічі виникали проблеми з герметизацією. Він стався після подібного інциденту з російським космічним кораблем МС-22 "Союз", який доставив трьох астронавтів на МКС та повинен був повернути їх додому.

У жовтні 2023 року на російському модулі, прикріпленому до Міжнародної космічної станції, стався витік, що призвело до викиду рідини в космос.

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