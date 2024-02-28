Из российской части МКС продолжает вытекать воздух и ситуация ухудшилась, - NASA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано во время брифинга , посвященного новой миссии на МКС Crew-8.

"В хвостовой части МКС мы наблюдаем небольшую утечку. Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" (российский космический корабль - ред.) и его стыковкой со станцией", - сказал Монтальбано.

Он отметил, что NASA работает с российскими коллегами по поводу следующих шагов, но "сейчас это серьезно не влияет на безопасность экипажа".

По словам Монтальбано, воздух в переходной камере российского модуля "Звезда" начал выходить вдвое быстрее.

Истоки на русском модуле МКС

Напомним, в 2020 году в российском модуле "Звезда" была обнаружена трещина размером 4 сантиметров. После того как ее изолировали - скорость падения давления на МКС уменьшилась, впрочем, утечка продолжалась.

В январе 2022 года сообщалось, что NASA и астронавты "Роскомоса" работают над устранением утечки воздуха в модуле "Звезда". Агентство допускает полную его изоляцию.

В начале 2023 года на российском корабле "Прогресс", присоединенном к Международной космической станции, дважды возникали проблемы с герметизацией. Он произошел после подобного инцидента с российским космическим кораблем МС-22 "Союз", который доставил трех астронавтов на МКС и должен был вернуть их домой.

В октябре 2023 года на российском модуле, прикрепленном к Международной космической станции, произошла утечка, что привело к выбросу жидкости в космос.