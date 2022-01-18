Российский модуль МКС "Звезда" могут навсегда изолировать: в чем причина

NASA и астронавты "Роскомоса" работают над устранением утечки воздуха в модуле "Звезда". Агентство допускает полную его изоляцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Интерфакс ".

По словам директора NASA по программе МКС Робин Гейтенс, в худшем варианте развития событий - агентство может перманентно изолировать модуль.

В то же время утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами или же ультразвуковыми средствами диагностики. Впрочем, на станции есть достаточно воздуха, в связи с чем утечка не несет серьезных угроз.

Напомним, в августе позапрошлого года в модуле "Звезда" была обнаружена трещина размером 4 сантиметров. После того как ее изолировали - скорость падения давления на МКС уменьшилась, впрочем, утечка продолжался. Еще 31 декабря космонавты "Роскосмоса" обнаружили последнее возможное место утечки воздуха. Вскоре к МКС прибудут новые средства для ремонта.