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Российский модуль МКС "Звезда" могут навсегда изолировать: в чем причина

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Вторник 18 января 2022 21:27
Российский модуль МКС "Звезда" могут навсегда изолировать: в чем причина Фото: российский модуль МКС "Заря" могут навсегда изолировать (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

NASA и астронавты "Роскомоса" работают над устранением утечки воздуха в модуле "Звезда". Агентство допускает полную его изоляцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

По словам директора NASA по программе МКС Робин Гейтенс, в худшем варианте развития событий - агентство может перманентно изолировать модуль.

В то же время утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами или же ультразвуковыми средствами диагностики. Впрочем, на станции есть достаточно воздуха, в связи с чем утечка не несет серьезных угроз.

Напомним, в августе позапрошлого года в модуле "Звезда" была обнаружена трещина размером 4 сантиметров. После того как ее изолировали - скорость падения давления на МКС уменьшилась, впрочем, утечка продолжался. Еще 31 декабря космонавты "Роскосмоса" обнаружили последнее возможное место утечки воздуха. Вскоре к МКС прибудут новые средства для ремонта.

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