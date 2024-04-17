У російському Воронежі прогриміли вибухи

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ атакували аеродром у Джанкої. Джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили, що удари по Джанкою - це результат успішних дій ЗСУ. Проте зауважили, що наслідки та результати удару ще достеменно не відомі.

Про те, які ще аеродроми використовує РФ у Криму у військових цілях, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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