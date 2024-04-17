В российском Воронеже прогремели взрывы

В российском Воронеже сегодня, 17 апреля, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Местные жители заявили, что сегодня вечером в Воронеже раздались звуки взрывов.
Между тем губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем якобы обнаружен и обезврежен украинский БПЛА.
"По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города", - сказал он.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили, что удары по Джанкой - это результат успешных действий ВСУ. Однако заметили, что последствия и результаты удара еще точно неизвестны.
О том, какие аэродромы использует РФ в Крыму в военных целях, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.