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У російському Туапсе вночі горіла нафтобаза. В мережі пишуть про атаку безпілотників (відео)

Фото: в російському Туапсе вночі горіла нафтобаза (t.me/my_tuapse)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії в місті Туапсе цієї ночі сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти". Місцеві жителі жалілися на вибухи, а в мережі заявили про "атаку українських безпілотників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Як пише видання, посилаючись російські Telegram-канали, пожежа на нафтобазі почалася близько другої години ночі. При цьому місцеві жителі чули, як на території нафтобази з різницею в кілька секунд сталися два вибухи.

Пабліки стверджують, що територію нафтобази нібито "атакували два невстановлені літальні апарати". При цьому російські пропагандисти традиційно підхопити цю тему і вже стверджують, що "БПЛА були українськими".

Зокрема, російські Телеграм-канали Baza та Shot заявляють, що нафтобазу "атакували безпілотники, начинені вибухівкою", які впали за 100 метрів від нафтосховища.

Відомо, що внаслідок пожежі пошкодження отримала бойлерна, а поряд з будівлею знайшли дві вирви глибиною півтора метра.

Цікавим є також те, що за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими Міноборони РФ, як про це пишуть в мережі.

Тим часом місцева влада традиційно заспокоює росіян і стверджує, що "причин для занепокоєння немає". Зокрема, рятувальники повідомили, що нібито їм вдалося "швидко загасити пожежу" і вогонь "не зачепив нафтових резервуарів та й розливу нафтопродуктів не сталося".

Влада Туапсе, як заведено у росіян, закрила місцевим жителям рота, закликавши "не розповсюджувати фейкову інформацію", оскільки за це "передбачено відповідальність".

Нагадаємо, вчора ввечері в російському Бєлгороді три безпілотники рухнули на житлові квартали.

Додамо, як розповів раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов, не всі пожежі та вибухи в Росії є випадковістю, оскільки деякі з них сталися за сприяння самих росіян.

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Російська ФедераціяНАФТАдрониПожежаВибух