У російському Туапсе виникла пожежа в районі НПЗ: повідомляють про удар дрону

Повідомляється, що спалах відбувся поблизу заводу "Роснефти". За попередніми даними, причиною кількох вибухів та подальшої пожежі став удар невідомого безпілотника.

За даними джерел, площа пожежі становить близько 200 кв. Вогонь охопив одну з колон підприємства для переробки палива, пожежники зараз намагаються локалізувати спалах.

В оперативному штабі Краснодарського краю РФ повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Атаки на нафтобази в РФ

Нагадаємо, вночі 18 січня росіяни заявили про спробу атаки на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Джерела РБК-Україна в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація ГУР Міноборони, що успішно пройшла.

Йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Також 19 січня потужна пожежа спалахнула на нафтобазі в Клинці Брянської області. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.