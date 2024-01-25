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В российском Туапсе возник пожар в районе НПЗ: сообщают об ударе дрона

Фото: в российском Туапсе возник пожар в районе НПЗ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы возник пожар, очевидцы сообщают об атаке беспилотнка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Сообщается, что возгорание произошло вблизи завода "Роснефти". По предварительным данным, причиной нескольких взрывов и дальнейшего пожара стал удар неизвестного беспилотника.

По данным источников, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива, пожарные сейчас пытаются локализовать возгорание.

В оперативном штабе Краснодарского края РФ сообщили, что по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Атаки на нефтебазы в РФ

Напомним, ночью 18 января россияне заявили о попытке атаки на нефтебазу в Санкт-Петербурге. Источники РБК-Украина в спецслужбах подтвердили атаку, заявив, что это была успешно прошедшая спецоперация ГУР Минобороны.

Речь идет об атаке на нефтегазовую компанию "Петербургский нефтяной терминал". Это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Также 19 января мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Клинцы Брянской области. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника. 

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