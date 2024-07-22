У російському Туапсе пролунали вибухи з боку нафтобази, - росЗМІ

Нагадаємо, вранці 20 липня в Ростовській області лунали вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово" та сталися пожежі внаслідок атаки безпілотників у регіоні. Також під удар потрапила й нафтобаза.

Супутникові знімки показали, що пошкоджено об'єкти на щонайменше трьох локаціях аеродрому.

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