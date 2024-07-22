В российском Туапсе прогремели взрывы в стороне нефтебазы, - росСМИ

По предварительной информации канала Shot, в городе сработала система ПВО, целью беспилотников мог быть местный НПЗ.

Как рассказали каналу местные жители, взрывы в стороне местной нефтебазы начали раздаваться примерно в районе 3:30, всего было слышно около 5 громких хлопков. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.

Официальной информации на данный момент нет.

Обновлено в 05:58. ТАСС со ссылкой на главу Туапсинского района сообщает, что система ПВО якобы поразила восемь БПЛА в районе Туапсе на Кубани, пострадавших нет.