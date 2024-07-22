В российском Туапсе прогремели взрывы в стороне нефтебазы, - росСМИ

В российском городе Туапсе утром 22 июля раздалось около 5 взрывов. Они доносились со стороны местной нефтебазы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские telegram-каналы.
По предварительной информации канала Shot, в городе сработала система ПВО, целью беспилотников мог быть местный НПЗ.
Как рассказали каналу местные жители, взрывы в стороне местной нефтебазы начали раздаваться примерно в районе 3:30, всего было слышно около 5 громких хлопков. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.
Официальной информации на данный момент нет.
Обновлено в 05:58. ТАСС со ссылкой на главу Туапсинского района сообщает, что система ПВО якобы поразила восемь БПЛА в районе Туапсе на Кубани, пострадавших нет.
Напомним, утром 20 июля в Ростовской области раздавались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово" и произошли пожары в результате атаки беспилотников в регионе. Также под удар попала и нефтебаза.
Спутниковые снимки показали, что повреждены объекты на как минимум трех локациях аэродрома.
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