ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У російському Таганрозі стався потужний вибух біля аеропорту

Таганрог, Росія, Вівторок 07 листопада 2023 11:10
UA EN RU
У російському Таганрозі стався потужний вибух біля аеропорту Фото: у російському Таганрозі стався потужний вибух біля аеропорту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Таганрог вранці 7 листопада пролунав потужний вибух неподалік від аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, близько години тому на околицях Таганрога пролунав потужний вибух. Як стверджують очевидці, "затремтіли будинки, вікна, земля".

Як повідомляється, вибух стався поряд з аеропортом. У мережі публікують кадри з місця подій, на яких видніється дим.

Фото з місцевих Telegram-каналів

На аеродромі в Таганрозі палають гвинтокрили

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, на аеродромі у Таганрозі після вибуху палають гвинтокрили.

"Росіяни дійсно системно використовують аеродром Таганрогу для базування зокрема вертолітних підрозділів, але не тільки. Системи ППО, техніка до перекиду в України - все це рясно систематично квітне там", - зазначив Андрющенко.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, на території РФ останнім часом все частіше гримлять вибухи та стаються пожежі, а також звучать повідомлення про роботу ППО та "атаки дронів".

Так, у Ростові-на-Дону (РФ) пролунали вибухи вранці 19 жовтня. Місцева влада пояснює інцидент роботою протиповітряної оборони з деякими цілями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух Війна Росії проти України
NEWS
ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні
ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки