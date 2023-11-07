У російському Таганрозі стався потужний вибух біля аеропорту

У російському місті Таганрог вранці 7 листопада пролунав потужний вибух неподалік від аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, близько години тому на околицях Таганрога пролунав потужний вибух. Як стверджують очевидці, "затремтіли будинки, вікна, земля".

Як повідомляється, вибух стався поряд з аеропортом. У мережі публікують кадри з місця подій, на яких видніється дим.

Фото з місцевих Telegram-каналів

На аеродромі в Таганрозі палають гвинтокрили

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, на аеродромі у Таганрозі після вибуху палають гвинтокрили.

"Росіяни дійсно системно використовують аеродром Таганрогу для базування зокрема вертолітних підрозділів, але не тільки. Системи ППО, техніка до перекиду в України - все це рясно систематично квітне там", - зазначив Андрющенко.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, на території РФ останнім часом все частіше гримлять вибухи та стаються пожежі, а також звучать повідомлення про роботу ППО та "атаки дронів".

Так, у Ростові-на-Дону (РФ) пролунали вибухи вранці 19 жовтня. Місцева влада пояснює інцидент роботою протиповітряної оборони з деякими цілями.