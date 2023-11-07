В российском Таганроге произошел мощный взрыв возле аэропорта

В российском городе Таганрог утром 7 ноября раздался мощный взрыв недалеко от аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных жителей, около часа назад в окрестностях Таганрога раздался мощный взрыв. Как утверждают очевидцы, "затрепетали дома, окна, земля".

Как сообщается, взрыв произошел рядом с аэропортом. В сети публикуют кадры с места событий, на которых виднеется дым.

Фото из местных Telegram-каналов

На аэродроме в Таганроге пылают вертолеты

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на аэродроме в Таганроге после взрыва горят вертолеты.

"Россияне действительно системно используют аэродром Таганрога для базирования в частности вертолетных подразделений, но не только. Системы ПВО, техника к переброске в Украину - все это обильно систематически процветает там", - отметил Андрющенко.

Взрывы в России

Напомним, на территории РФ в последнее время все чаще гремят взрывы и происходят пожары, а также звучат сообщения о работе ПВО и "атаки дронов".

Так, в Ростове-на-Дону (РФ) раздались взрывы утром 19 октября. Местные власти объясняют инцидент работой противовоздушной обороны с некоторыми целями.