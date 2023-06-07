У російському Шебекіно сталася сильна пожежа у промзоні (відео)

Гладков заявив, що Шебекіно нібито накрили із РСЗВ "Град". За його словами, понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, там виникла пожежа. Ще 20 снарядів прилетіли до різних частин міста.

Втім потерпілих після події немає.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про їдкий дим у повітрі. Мешканцям радять менше перебувати на вулиці та зачинити вікна.

Зазначимо, що зранку вже повідомляли про "прильоти" у Шебекіно, після яких усе місто опинилося у диму.

Ситуація у Бєлгородській області

Наприкінці травня російські повстанці оголосили про початок операції у Бєлгородській області. "Російській добровольчий корпус" та Легіон "Свобода Росії" заявили, що хочуть звільнити Росію від путінського режиму.

4 червня бійці зайшли до передмістя Шебекіно та взяли у полон декілька військових регулярної армії. Повстанці покликали на переговори Гладкова, але він не прийшов.

Окрім того, в українській розвідці заявили, що Україна готова розглянути звернення цивільних про евакуацію з Бєлгородської області.

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