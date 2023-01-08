У Курській та Білгородській областях повідомляють про вибухи

У Білгородській та Курській областях Росії у неділю, 8 січня, пролунали вибухи. Жителів регіонів закликають пройти до укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Спочатку місцеві повідомляли про роботу ППО над Валуйським районом Білгородської області. Потім на мобільні телефони мешканців почали надходити повідомлення із закликом пройти до укриття через обстріли.

Зазначається, що гучні звуки було чути у селищі Розумне та Шебекінському районі.

Крім того, про вибухи повідомляють і у Курській області. Там нібито під обстріл потрапив населений пункт Теткіно.