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У Курській та Білгородській областях повідомляють про вибухи

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Неділя 08 січня 2023 15:52
У Курській та Білгородській областях повідомляють про вибухи Фото: у Курській та Білгородській областях повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білгородській та Курській областях Росії у неділю, 8 січня, пролунали вибухи. Жителів регіонів закликають пройти до укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Спочатку місцеві повідомляли про роботу ППО над Валуйським районом Білгородської області. Потім на мобільні телефони мешканців почали надходити повідомлення із закликом пройти до укриття через обстріли.

Зазначається, що гучні звуки було чути у селищі Розумне та Шебекінському районі.

Крім того, про вибухи повідомляють і у Курській області. Там нібито під обстріл потрапив населений пункт Теткіно.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Білгородській області прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що у Шебекінському міськокрузі є "прильоти".

Також повідомлялося, що вчора в селищі Моква, яке знаходиться під російським Курском, спалахнула пожежа. За непідтвердженою інформацією, там загорілася трансформаторна підстанція, через що у всьому селищі зникло світло.

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