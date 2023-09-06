UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Шебекіно пожежа, палає завод (відео)

Фото: у Шебекіно спалахнув завод (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у Бєлгородської області РФ у середу, 6 вересня. Там спалахнув один з заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа виникла у місті Шебекіно на території підприємства "Белсинтез". Як зазначає російське МНС, постраждалих та жертв немає.

У мережі пишуть, що причиною пожежі стало коротке замикання у цеху з виробництва каніфолі. На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить потужна. Великий стовп чорного диму помітно у різних районах міста.

Завод "Белсинтез" займається виробництвом фарб, лаків та інших подібних речовин.

 

Вибухи у Бєлгородській області

В ніч на 6 вересня у Бєлгородській та Брянській областях РФ пролунали вибухи. Міноборони Росії заявило, що нібито невідомі безпілотники намагалися атакувати російські регіони.

Як стверджували росіяни, над Бєлгородською областю пізно ввечері нібито було знищено дрон. Внаслідок падіння його уламків ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБєлгородська областьПожежа