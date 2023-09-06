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В российском Шебекино пожар, горит завод (видео)

Фото: в Шебекино вспыхнул завод (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в Белгородской области РФ в среду, 6 сентября. Там загорелся один из заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пожар возник в городе Шебекино на территории предприятия "Белсинтез". Как отмечает российское МЧС, пострадавших и жертв нет.

В сети пишут, что причиной пожара стало короткое замыкание в цехе по производству канифоли. На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно мощный. Большой столб черного дыма заметен в разных районах города.

Завод "Белсинтез" занимается производством красок, лаков и других подобных веществ.

 

Взрывы в Белгородской области

В ночь на 6 сентября в Белгородской и Брянской областях РФ раздались взрывы. Минобороны России заявило, что якобы неизвестные беспилотники пытались атаковать российские регионы.

Как утверждали россияне, над Белгородской областью поздно вечером якобы был уничтожен дрон. В результате падения его обломков никто не пострадал.

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Российская ФедерацияБелгородская областьПожар