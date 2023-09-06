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У російському Шебекіно пожежа, палає завод (відео)

Шебекіно, Середа 06 вересня 2023 11:37
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У російському Шебекіно пожежа, палає завод (відео) Фото: у Шебекіно спалахнув завод (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у Бєлгородської області РФ у середу, 6 вересня. Там спалахнув один з заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа виникла у місті Шебекіно на території підприємства "Белсинтез". Як зазначає російське МНС, постраждалих та жертв немає.

У мережі пишуть, що причиною пожежі стало коротке замикання у цеху з виробництва каніфолі. На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить потужна. Великий стовп чорного диму помітно у різних районах міста.

Завод "Белсинтез" займається виробництвом фарб, лаків та інших подібних речовин.

Вибухи у Бєлгородській області

В ніч на 6 вересня у Бєлгородській та Брянській областях РФ пролунали вибухи. Міноборони Росії заявило, що нібито невідомі безпілотники намагалися атакувати російські регіони.

Як стверджували росіяни, над Бєлгородською областю пізно ввечері нібито було знищено дрон. Внаслідок падіння його уламків ніхто не постраждав.

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Російська Федерація Бєлгородська область Пожежа
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