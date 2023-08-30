У російському Шебекіно лунають вибухи: в деяких районах зникло світло

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області вранці 30 серпня лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляють місцеві жителі, у деяких районах міста зникла електроенергія.
Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає.
Вибухи в Росії
На території РФ останнім часом фіксують велику "бавовни" та пожеж. Сьогодні вночі, 30 серпня серія вибухів пролунала в Пскові, що на північному заході РФ.
За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Повідомляється, що внаслідок вибухів було пошкоджено не менше чотирьох транспортних літаків Іл-76.
Також сьогодні місцеві жителі повідомили в соцмережах про звуки вибухів над Брянськом. Як стверджують російські ЗМІ, за попередніми даними нібито спрацювала система протиповітряної оборони.
Пізніше місцеві заявили про проліт "начебто безпілотника" над обласним центром Брянської області.
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