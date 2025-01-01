У російському Саранську закрили аеропорт через загрозу дронів, - росЗМІ

Нагадаємо, 26 грудня у низці російських аеропортів вводили обмеження. Здебільшого закрили московські аеропорти.

Російські ЗМІ писали про повітряну загрозу. Також у мережі зазначали, що в аеропортах нібито ввели план "килим" через загрозу дронів.

А ввечері 11 грудня в аеропорту Сочі вводили план "килим". Причиною таких заходів була атака безпілотників на Краснодарський край.

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