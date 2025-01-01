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В российском Саранске закрыли аэропорт из-за угрозы дронов, - росСМИ

Фото: в Саранске закрыли аэропорт из-за угрозы дронов (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В аэропорту российского города Саранск вечером среды, 1 января, объявили режим "ковер". Причиной является якобы угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщают российские СМИ, временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Саранска (Мордовия).

Россияне утверждают, что причиной закрытия аэропорта является якобы украинский дрон, который заметили в небе.

Добавим, что план "Ковер" объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано нарушение воздушного пространства. Фактически, это означает режим закрытого неба.

 

 

Напомним, 26 декабря в ряде российских аэропортов вводили ограничения. В основном закрыли московские аэропорты.

Российские СМИ писали о воздушной угрозе. Также в сети отмечали, что в аэропортах якобы ввели план "ковер" из-за угрозы дронов.

А вечером 11 декабря в аэропорту Сочи вводили план "ковер". Причиной таких мер была атака беспилотников на Краснодарский край.

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Российская ФедерацияВойна в УкраинеАэропортАтака дронов