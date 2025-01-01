В российском Саранске закрыли аэропорт из-за угрозы дронов, - росСМИ

Напомним, 26 декабря в ряде российских аэропортов вводили ограничения. В основном закрыли московские аэропорты.

Российские СМИ писали о воздушной угрозе. Также в сети отмечали, что в аэропортах якобы ввели план "ковер" из-за угрозы дронов.

А вечером 11 декабря в аэропорту Сочи вводили план "ковер". Причиной таких мер была атака беспилотников на Краснодарский край.

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