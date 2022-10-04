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На російському Сахаліні вирішили "підтримати" сім'ї мобілізованих рибою

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Росія, Вівторок 04 жовтня 2022 14:01
На російському Сахаліні вирішили "підтримати" сім'ї мобілізованих рибою Фото: на російському Сахаліні сім'ям мобілізованих дадуть по 6 кг риби (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Родичі мобілізованих мешканців російського Сахаліну отримають по 6 кг риби на людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Иасах.ком".

"Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, мінтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, близько 180 осіб по всій території Сахалінської області, в сім'ї мобілізованих мешканців принесуть порядок 6 кілограмів на людину. Найближчим часом у сім'ях з'явиться риба", - заявив керівник регіонального виконкому "Єдиної Росії" Михайло Шувалов.

За його словами, що це один із заходів підтримки сімей мобілізованих, а не єдиний.

Раніше в російському Сибіру сім'ям мобілізованих для війни в Україні роздають баранів як гуманітарну допомогу.

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