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На российском Сахалине решили "поддержать" семьи мобилизированных рыбой

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Россия, Вторник 04 октября 2022 14:01
На российском Сахалине решили "поддержать" семьи мобилизированных рыбой Фото: на российском Сахалине семьям мобилизованных дадут по 6 кг рыбы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 6 кг рыбы на человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Иасах.ком".

"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", - заявил руководитель регионального исполкома "Единой России" Михаил Шувалов.

По его словам, что это одна из мер поддержки семей мобилизованных, а не единственная.

Ранее в российской Сибири семьям мобилизованных для войны в Украине раздают баранов в качестве гуманитарной помощи.

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