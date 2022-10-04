На российском Сахалине решили "поддержать" семьи мобилизированных рыбой
Родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 6 кг рыбы на человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Иасах.ком".
"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", - заявил руководитель регионального исполкома "Единой России" Михаил Шувалов.
По его словам, что это одна из мер поддержки семей мобилизованных, а не единственная.
Ранее в российской Сибири семьям мобилизованных для войны в Украине раздают баранов в качестве гуманитарной помощи.
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