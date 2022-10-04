На российском Сахалине решили "поддержать" семьи мобилизированных рыбой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Иасах.ком ".

"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", - заявил руководитель регионального исполкома "Единой России" Михаил Шувалов.

По его словам, что это одна из мер поддержки семей мобилизованных, а не единственная.