В російському Ярославлі пожежа на НПЗ, в небі стовб чорного диму (відео)

Місцеві мешканці заявляють, що над містом у районі Московського проспекту піднявся гігантський стовп чорного диму.

У районі підприємства зафіксовано масштабну пожежу, яку видно здалеку. Відео та фото з місця інциденту поширюються у російських пабліках.

За офіційними даними МНС РФ, сигнал про займання надійшов о 06:28 ранку за місцевим часом. Офіційні причини пожежі наразі не озвучені. Інформація щодо ступеня пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Водночас губернатор Ярославської області заявив, що інцидент не пов’язаний із атакою дронів та має "техногенний характер".

Що відомо про завод

Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") працює з 1961 року та входить до числа найбільших підприємств РФ у сфері переробки нафти.

Середній обсяг його виробництва сягає близько 15 млн тонн нафти щорічно.