В российском Ярославле пожар на НПЗ, в небе столб черного дыма (видео)

Местные жители заявляют, что над городом в районе Московского проспекта поднялся гигантский столб черного дыма.

В районе предприятия зафиксирован масштабный пожар, который виден издалека. Видео и фото с места инцидента распространяются в российских пабликах.

По официальным данным МЧС РФ, сигнал о возгорании поступил в 06:28 утра по местному времени. Официальные причины пожара пока не озвучены. Информация о степени повреждений и возможных пострадавших уточняется.

В то же время губернатор Ярославской области заявил, что инцидент не связан с атакой дронов и имеет "техногенный характер".

Что известно о заводе

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") работает с 1961 года и входит в число крупнейших предприятий РФ в сфере переработки нефти.

Средний объем его производства достигает около 15 млн тонн нефти ежегодно.