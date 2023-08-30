У російському Пскові в районі аеропорту лунали вибухи, виникла сильна пожежа

У Пскові, що на північному заході РФ, в районі аеропорту пролунала серія вибухів, після яких виникла сильна пожежа сьогодні вночі, 30 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.
За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом. Військові намагалися збити БПЛА зі стрілецької зброї.
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