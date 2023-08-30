У російському Пскові в районі аеропорту лунали вибухи, виникла сильна пожежа

За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом. Військові намагалися збити БПЛА зі стрілецької зброї.