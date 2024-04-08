У російському Примор'ї горіло унікальне судно, є загиблий та постраждалі

У Примор'ї (Російська Федерація) сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Великая" проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався "гордістю" в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російської Далекосхідної транспортної прокуратури.
У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту "Дальзавод" сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована.
Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.
"Нині правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події", - додали в російській прокуратурі.
За даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання "Катерина Великая" посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії "Роснефть".
Судно "Катерина Великая" під час будівництва (фото: twitter.com/FilonenkoOles)
Воно будувалося на суднобудівному комплексі "Зірка", і було спроектоване для:
Порт приписки цього судна - Мурманськ.
"Катерина Великая" була спущена на воду у грудні 2020 року, подія відбувалась з пафосом та урочистостями, у присутності російського диктатора Володимира Путіна.
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