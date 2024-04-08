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У російському Примор'ї горіло унікальне судно, є загиблий та постраждалі

Фото: російське багатофункціональне судно постачання "Катерина Великая" (росСМИ)
Автор: Володимир Костирін

У Примор'ї (Російська Федерація) сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Великая" проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався "гордістю" в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російської Далекосхідної транспортної прокуратури.

У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту "Дальзавод" сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована.

Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.

"Нині правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події", - додали в російській прокуратурі.

Що відомо про корабель

За даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання "Катерина Великая" посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії "Роснефть".

Судно "Катерина Великая" під час будівництва (фото: twitter.com/FilonenkoOles)

Воно будувалося на суднобудівному комплексі "Зірка", і було спроектоване для:

  • необмеженого району плавання,
  • перевезення вантажів до морських об'єктів;
  • криголамних операцій;
  • контролю льодової обстановки; порятунку; боротьби із зовнішніми пожежами;
  • супроводу; ліквідації розливів нафти; буксирування самопідйомних платформ та інших великих об'єктів;
  • перевезення контейнерів.

Порт приписки цього судна - Мурманськ.

"Катерина Великая" була спущена на воду у грудні 2020 року, подія відбувалась з пафосом та урочистостями, у присутності російського диктатора Володимира Путіна.

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