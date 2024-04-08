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В российском Приморье горело уникальное судно, есть погибший и пострадавшие

Фото: российское многофункциональное судно поставки "Катерина Великая" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Приморье (Российская Федерация) произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Катерина Великая" проекта IBSV 10022 AH. Этот корабль сошел с верфи всего три года назад, и считался "гордостью" в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российской Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что возгорание на корабле в Центре судоремонта "Дальзавод" произошло сегодня ночью, и пожар был ликвидирован.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще три человека были доставлены в больницу.

"В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", – добавили в российской прокуратуре.

Что известно о корабле

По данным из открытых источников, многофункциональное судно поставок "Катерина Великая" усиленного ледового класса Icebreaker 7 считалось главным в серии из четырех кораблей для нефтяной компании "Роснефть".

Судно "Катерина Великая" во время строительства (фото: twitter.com/FilonenkoOles)

Оно строилось на судостроительном комплексе "Звезда", и было спроектировано для:

  • неограниченного района плавания,
  • перевозки грузов к морским объектам;
  • ледокольных операций;
  • контроля ледовой обстановки; спасения; борьбы с внешними пожарами;
  • сопровождения; ликвидации разливов нефти; буксировки самоподъемных платформ и других крупных объектов;
  • перевозки контейнеров.

Порт приписки этого судна - Мурманск.

"Катерина Великая" была спущена на воду в декабре 2020 года, событие происходило с пафосом и торжествами в присутствии российского диктатора Владимира Путина.

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