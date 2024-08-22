По російському порту "Кавказ" був прильот: підіймається дим

Нагадаємо, що наприкінці травня цього року Сили оборони України атакували нафтовий термінал в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

Тоді ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту.

Крім того, атака на порт була і минулого місяця. Тоді у Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".

У Генштабі зазначили, що окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

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