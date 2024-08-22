По российскому порту "Кавказ" был прилет: горит паром с топливом

Напомним, что в конце мая этого года Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта Кавказ в Краснодарском крае РФ.

Тогда ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта.

Кроме того, атака на порт была и в прошлом месяце. Тогда в Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".

В Генштабе отметили, что оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

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