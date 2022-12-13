У російському полоні залишається 26 поліцейських, 5 із них - з "Азовсталі"

У російському полоні перебувало 219 працівників Національної поліції, більшість з них вже повернулися додому. Наразі у загарбників залишається 26 чинних поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Нацполіції Ігоря Клименко в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, деякі з працівників поліції захищали завод "Азовсталь" у Маріполі.

"Ми були на зв'язку, поки ще можна було цей зв'язок влаштовувати, з нашими працівниками, які знаходяться на "Азовсталі". І коли вже десятеро наших поліцейських звільнили з полону, то вся поліція видихнула. Але ще в нас є 5 чоловік, які в полоні знаходяться, ми сподіваємось на якнайшвидше їхнє повернення додому", - сказав Клименко.

Нагадаємо, 21 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азова". Проте командири "Азова" деякий час будуть у Туреччині.

Окрім того, командири "Азову" розповіли, де їх тримали до визволення з російського полону.

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