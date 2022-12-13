ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У російському полоні залишається 26 поліцейських, 5 із них - з "Азовсталі"

Новость на русском →
Вівторок 13 грудня 2022 08:33
У російському полоні залишається 26 поліцейських, 5 із них - з "Азовсталі" Фото: голова Нацполіції Ігор Клименко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

У російському полоні перебувало 219 працівників Національної поліції, більшість з них вже повернулися додому. Наразі у загарбників залишається 26 чинних поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Нацполіції Ігоря Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, деякі з працівників поліції захищали завод "Азовсталь" у Маріполі.

"Ми були на зв'язку, поки ще можна було цей зв'язок влаштовувати, з нашими працівниками, які знаходяться на "Азовсталі". І коли вже десятеро наших поліцейських звільнили з полону, то вся поліція видихнула. Але ще в нас є 5 чоловік, які в полоні знаходяться, ми сподіваємось на якнайшвидше їхнє повернення додому", - сказав Клименко.

Нагадаємо, 21 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азова". Проте командири "Азова" деякий час будуть у Туреччині.

Окрім того, командири "Азову" розповіли, де їх тримали до визволення з російського полону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Азовці Війна Росії проти України Клименко национальная полиция
NEWS
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
DAILY
Ігор Клименко: В Україні більше темряви, але й більше поліцейських на вулицях
Юлія Акимовакоресподент Ігор Клименко: В Україні більше темряви, але й більше поліцейських на вулицях