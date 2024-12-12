У російському полоні перебувають більше трьох сотень цивільних українок

Вона наголошує, що реальні цифри можуть бути значно більшими, адже Росія не надає інформацію про цивільних. Однак уже зараз зрозуміло, що кількість полонених жінок після 24 лютого 2022 року зросла в 11 разів.

За її словами, пріоритетом уряду залишається повернення всіх військовополонених і цивільних додому. Водночас звільнені потребуватимуть системної підтримки, зокрема фінансової та психологічної.

"Дуже важливо чітко визначити, яка урядова структура відповідатиме за допомогу цій категорії постраждалих та їхнім родинам. Необхідно продовжити роботу Комісії з встановлення фактів позбавлення свободи, щоб сім’ї могли отримувати хоча б мінімальну допомогу", - зазначила Скрипник.