У російському полоні перебувають більше трьох сотень цивільних українок

Станом на грудень 2024 року в російському полоні залишаються 301 цивільна українка. Щонайменше 25 із них утримуються ще з часу до початку повномасштабного вторгнення, а 276 були позбавлені волі вже після лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови правління Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.
Вона наголошує, що реальні цифри можуть бути значно більшими, адже Росія не надає інформацію про цивільних. Однак уже зараз зрозуміло, що кількість полонених жінок після 24 лютого 2022 року зросла в 11 разів.
За її словами, пріоритетом уряду залишається повернення всіх військовополонених і цивільних додому. Водночас звільнені потребуватимуть системної підтримки, зокрема фінансової та психологічної.
"Дуже важливо чітко визначити, яка урядова структура відповідатиме за допомогу цій категорії постраждалих та їхнім родинам. Необхідно продовжити роботу Комісії з встановлення фактів позбавлення свободи, щоб сім’ї могли отримувати хоча б мінімальну допомогу", - зазначила Скрипник.
Раніше РБК-Україна розповідало історію бойової медикині Мар'яни Момонової, яка вагітною потрапила у російський полон в Маріуполі і повела там понад пів року. Вона потрапила в неволю на початку квітня 2022 року і змогла повернутися додому у вересні того ж року. Вагітній жінці довелося спати на бетонній підлозі. Через 4 дні після повернення на Батьківщину Мар’яна народила дівчинку.
Також ми розповіли про життя та діяльність колишньої полоненої, парамедика Юлії "Тайри" Паєвської, яка надавала допомогу українським військовим ще з початку АТО.
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