В российском плену находятся более трех сотен гражданских украинок

Она отмечает, что реальные цифры могут быть значительно больше, ведь Россия не предоставляет информацию о гражданских. Однако уже сейчас понятно, что количество пленных женщин после 24 февраля 2022 года выросло в 11 раз.

По ее словам, приоритетом правительства остается возвращение всех военнопленных и гражданских домой. В то же время освобожденные будут нуждаться в системной поддержке, в частности финансовой и психологической.

"Очень важно четко определить, какая правительственная структура будет отвечать за помощь этой категории пострадавших и их семьям. Необходимо продолжить работу Комиссии по установлению фактов лишения свободы, чтобы семьи могли получать хотя бы минимальную помощь", - отметила Скрипник.