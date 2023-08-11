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У російському Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на складі

Фото: пожежа в російському Одінцово сталася на складі (t.me/vestivrnru)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Одінцово Московської області цієї ночі сталася сильна пожежа на складі загальною площею 2 тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За даними місцевих пабліків, подія сталася на складах на Зеленій вулиці в Одінцово. Йдеться склад пивної продукції.

На місці працюють пожежні розрахунки та спецтехніка. У МНС РФ заявляють, що займання вже було локалізоване.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.

У мережі публікують відео та фото з місця масштабного вогняного НП.

Пожежі та вибухи під Москвою та в Росії

Варто зазначити, що на території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема як у Москві, так і у віддалених регіонах.

Нагадаємо, що у Росії 9 серпня стався потужний вибух у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви - це сталося на Загорському оптико-механічному заводі.

Російські ЗМІ зазначають, що вибухнула піротехніка на одному зі складів. Також повідомляється про десятки постраждалих.

Проте варто зазначити, що Загорський оптико-механічний завод входить до структур "Ростеха" і є одним з головних виробників приладів спостереження для військових структур та промисловості, зокрема оптики для армії.

Крім того, 9 серпня масштабна пожежа спалахнула у Курській області РФ - вогонь охопив дах багатоповерхівки.

Того ж дня у Ставропольському краї РФ загорілася військова частина.

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