У Курській області спалахнула масштабна пожежа на даху багатоповерхівки (відео)

Масштабна пожежа спалахнула у Курській область Росії у середу, 9 серпня. Вогонь охопив дах багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.

За даними російських ЗМІ, інцидент стався у місті Курчатове, яке розташоване за 130 кілометрів від кордону з Україною.

Очевидці повідомили, що пожежа спалахнула на даху житлового будинку на вулиці Ленінградській. На опублікованому у мережі відео помітно, що над містом видніються чорні клуби диму.

Наразі причини пожежі - невідомі. Також немає інформації, чи є жертви або постраждалі.

Оновлено о 14:30

У мережі повідомили, що пожежа перекинулася на сусідній п'ятиповерховий будинок, хоча перед цим російське МНС доповіло, що вогонь загасили.

Очевидці заявляють, що на місці інциденту "вибухають балони". За попередніми даними, постраждали 13 осіб.

Вибух у Підмосков'ї

Варто зазначити, що у Росії сьогодні, 9 серпня, неспокійно. У місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви пролунав вибух на Загорському оптико-механічному заводі.

Російські ЗМІ зазначають, що вибухнула піротехніка на одному з складів. Також повідомляється про десятки постраждалих.

Проте варто зазначити, що Загорський оптико-механічний завод входить до структур "Ростеха" і є одним з головних виробників приладів спостереження для військових структур та промисловості, зокрема оптики для армії.

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