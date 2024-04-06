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В російському Орську стався повторний прорив дамби: зона затоплення розширюється

Фото: в російському Орську стався повторний прорив дамби (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

В російському місті Орськ Оренбурзької області сьогодні, 5 квітня, стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Вода стала стрімко надходить у місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Мер Орська Василь Козупиця заявив, що прорив дамби стався в районі вулиці Борисоглібського в Орську і тепер вода стрімко надходить у місто.

Після чергового прориву дамби в Орську під загрозою затоплення перебувають селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця, повідомляє МНС РФ.

Російські ЗМІ повідомили, що групу рятувальників із 50 осіб направлено в Орськ, де сталася масштабна повінь після прориву дамби.

Нагадаємо, що вчора, 5 квітня, у російському Орську прорвало дамбу. В місцевих пабліках писали, що почалося затоплення в районі міста через вихід річки Урал з берегів. Після цього почалася евакуація із зони затоплення.

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