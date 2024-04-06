В российском Орске произошел повторный прорыв дамбы: зона затопления расширяется

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской в Орске и теперь вода стремительно поступает в город.

После очередного прорыва дамбы в Орске под угрозой затопления находятся поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и Борисоглебская улица, сообщает МЧС РФ.

Российские СМИ сообщили, что группа спасателей из 50 человек направлена в Орск, где произошло масштабное наводнение после прорыва дамбы.